Los refugiados de Shehba se enfrentan a una doble amenaza: el coronavirus y Turquía

La gente de Afrin, luego de la invasión militar de Turquía, se desplazó a las regiones de Sherewa y Shehba hace dos años. Igualmente, continúan expuestos a los ataques del Estado turco, a lo que se suma la amenaza de la pandemia del coronavirus.

El co-presidente del Consejo de Sherewa, Evdo Berakat, señaló que están intentando tomar medidas para proteger a la gente contra al peligro de la infección del coronavirus. Aun así, ha añadido, la gente se enfrenta a un gran peligro a causa de los ataques del Estado turco.

“Le estamos pidiendo a la gente que no salga –indicó-. No tenemos ni hospitales ni médicos. Si nos alcanza el brote de coronavirus, las consecuencias serán devastadoras. La gente está luchando, viviendo en condiciones difíciles y esta enfermedad, añadida a los ataques turcos, hace las cosas mucho más difíciles”.

Berakat expresó que “alguien debería decirle a Erdogan que parara. Las poblaciones de Sherewa son bombardeadas a diario”.

Kemal Ebdo, originario de Afrin, fue forzado a abandonar su casa y asentarse en la población de Ziyaret, en Sherewa. Ahora dice que tienen que enfrentarse a ambos problemas: el desplazamiento y el riesgo de la pandemia del coronavirus.

Enwer Kaxrê, también de Afrin, afirmó que continúan luchando pese a todos los problemas, pero que es difícil protegerse a causa de los ataques del Estado turco.

Por su parte, Hesen, que vive en una escuela durante dos años después de ser forzado a asentarse en la población de Ehrez, en Shehba, aseguró: “Las condiciones en las que vivimos son muy difíciles. Ahora también tenemos que enfrentarnos al peligro de esta nueva enfermedad. Somos 14 familias. Alrededor de 60 o 70 personas vivimos en una escuela. La escuela ya se encuentra de por sí es una situación muy mala, y el Estado turco está atacando con morteros. Ya no sabemos qué hacer contra estos ataques”.

En tanto, el médico Osman Şêx Isa declaró que en Shehba todavía no se detectaron casos de coronavirus, pero aclaró que esto no significa que no haya peligro de pandemia. El doctor puntualizó que algunas personas con síntomas sospechosos fueron examinadas y los resultados de las pruebas fueron negativos.

Şêx apuntó que la población de Shehba sigue las instrucciones y el toque de queda emitidos por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), y añadió que es importante que cada uno tome su propia precaución y preste atención a la higiene personal.

“Después de contactar a las personas con sospecha de coronavirus, vamos a sus casas y realizamos las pruebas. Los próximos 15 días son muy importantes. Si no se detecta el virus en estos 15 días, superaremos el umbral crítico”, explicó el médico.

También subrayó que los refugiados y las refugiadas en Shehba tienen muchas dificultades debido al embargo que sufren por parte de Turquía y el régimen sirio. Por último, el médico hizo un llamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que actúe sobre la situación de los refugiados.

FUENTE: ANF / ANHA / Edición: Kurdistán América Latina