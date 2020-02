KCK: Ayudad a las víctimas del terremoto sin esperar al Estado

La KCK ha hecho un llamamiento al pueblo kurdo en todas las partes de Kurdistán y en el extranjero para dar el apoyo necesario a los que sufren por el terremoto.

La copresidencia del Consejo Ejecutivo de la KCK ha emitido una declaración escrita sobre el terremoto de Rojhilat.

La declaración de la KCK dice: “Un terremoto con base en Xoy golpeó no sólo a Kurdistán del Este sino también a Van y sus distritos en Kurdistán del Norte. El terremoto también afectó a las zonas de Özalp, Saray y los distritos de Van Başkale. La informació apunta a que hay cientos de personas heridas en el Kurdistán del Este. No está claro cuántas personas han muerto. Al menos 10 personas perdieron la vida en Başkale y docenas más resultaron heridas. Hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de los que perdieron la vida en el terremoto del Kurdistán del Norte y del Este, y deseamos una rápida recuperación a los heridos”.

La declaración añade: “Dado que los estados no observan suficientes precauciones y no están preparados, no hubo intervención inmediata en las zonas de los terremotos, ya que se produjeron en zonas afectadas por desastres de inundaciones. En este sentido, la gente de esa zona debe organizarse para hacer frente y actuar cuando ocurren desastres naturales y debe ayudar a las víctimas.

Nuestra gente debería actuar inmediatamente, sabiendo que la intervención inmediata es la ayuda más efectiva. Esta cultura de solidaridad existe en el pueblo kurdo. Nuestro pueblo actúa inmediatamente cuando ocurre un desastre y cumple con su responsabilidad social moral y conscientemente. De hecho, los vecinos y los pueblos cercanos fueron los primeros en intervenir después del terremoto en Van.”

La declaración continúa: “Nuestra gente debe ofrecer su ayuda a los lugares que tienen dificultades con sus instituciones organizadas tanto en Kurdistán del Este como en Kurdistán del Norte. De hecho, nuestro pueblo espera el apoyo de sus vecinos y de su propia gente, no del Estado. Resulta que el daño es mayor en Kurdistán del Este. En este sentido, nuestro pueblo en Kurdistán del Este también debe dar un ejemplo de solidaridad. Además, nuestra gente en todas las partes de Kurdistán y en el extranjero también debe dar el apoyo necesario a los que sufren por el terremoto.”

La declaración terminó con estas observaciones: “El individualismo y el materialismo de la modernidad capitalista deben ser contrarrestados por las fuertes relaciones sociales creadas por la sociedad kurda a lo largo de la historia. Por lo tanto, todo tipo de desastres debe ser enfrentado con el gran espíritu de resistencia que pertenece a nuestro pueblo.”

ANF/BEHDINAN