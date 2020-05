Destrucción ecológica en Turquía y el Norte de Kurdistán

Turquía, como Estado, está experimentando una crisis multidimensional, causada principalmente por su forma de gobierno autoritaria-dictatorial. En la crisis, que se ha profundizado desde 2018, el Estado está haciendo todo lo posible para aumentar las inversiones de todo tipo a través de acuerdos, beneficios, incentivos y liquidaciones. Al igual que la despiadada privatización, la pérdida de salarios reales y las bajas tasas de interés, una mayor inversión tiene como objetivo ayudar a superar la crisis lo más rápido posible con el menor daño económico y político posible. En este contexto, las inversiones en presas y plantas hidroeléctricas, proyectos de canales, minería, centrales de carbón y nucleares, construcción de carreteras y puentes, extensión de líneas ferroviarias, tuberías, instalaciones turísticas, aeropuertos, centros comerciales y grandes áreas residenciales, juegan un papel clave.

Estas inversiones generalmente se realizan con capital extranjero y/o préstamos extranjeros. Esto se debe a que ni las empresas estatales ni las empresas privadas nacionales tienen capital suficiente para llevar a cabo estos grandes proyectos. Estas últimas, tienen deudas con bancos extranjeros de alrededor de 450 mil millones de euros, las cuales apenas pueden pagar y solo pueden sobrevivir si el Estado asume activamente las deudas. Las empresas internacionales con mucho capital saben cómo explotar esta situación con el apoyo activo de sus propios gobiernos. Las empresas alemanas juegan un papel nada insignificante aquí. Solo hace falta pensar en las noticias de septiembre de 2018, cuando salió a la luz -después de una visita del presidente turco a Alemania- que la expansión planificada de la red ferroviaria y la infraestructura en Turquía sería implementada por un consorcio liderado por Siemens, que involucra inversiones de alrededor de 35 mil millones de euros. En Alemania, se busca intensificar los esfuerzos para aumentar el número de turistas en Turquía.

Las inversiones crecientes y usualmente innecesarias significan naturalmente una mayor destrucción social y ecológica. En un Estado dictatorial como la República de Turquía, que tiene el potencial de fascismo abierto, y donde los criterios sociales y ambientales débiles se desmantelan cada vez más, las inversiones que avanzan rápidamente conducen a la destrucción extrema de la naturaleza y las personas. Además, las regulaciones y leyes existentes no se respetan deliberadamente si se interponen en el camino de la inversión respectiva.

Durante muchas décadas, muchas personas en Turquía han sido desplazadas por inversiones de diversos tipos, forzadas a la pobreza, privadas de sus derechos humanos básicos, y los ecosistemas han sido destruidos uno por uno. Según cifras oficiales, más de medio millón de personas han sido desplazadas solo por presas. Sin embargo, con el gobierno extremadamente neoliberal del AKP, de 2002 en adelante, esto ha alcanzado dimensiones sin precedentes.

La resistencia contra ello aumentó en paralelo y se llevaron a cabo varias luchas importantes por la defensa de la tierra y la vida. Desafortunadamente, muy pocas de ellas tuvieron éxito, lo cual se debió también a un enfoque elitista por parte de los activistas, la falta de una combinación de las capacidades ya limitadas y la falta de una estrategia desarrollada conjuntamente, así como la incapacidad de impactar seriamente a la opinión pública. Esto se hizo evidente cuando la presa de Ilısu fue detenida en 2009 y durante las protestas de Gezi en 2013. Años después, la resistencia comenzó a aprender algo.

Hoy en día, casi todos los ríos tienen presas o están secos, y casi todos los humedales se han secado. El nivel del agua subterránea en Anatolia Central, la región del Egeo y el Mediterráneo y el norte de Kurdistán, ha caído cientos de metros. Docenas de centrales eléctricas de carbón están envenenando dramáticamente sus alrededores, casi todos los bosques importantes han sido degenerados por la construcción de carreteras y la minería. La agricultura industrial ha envenenado muchos millones de hectáreas de tierra, la biodiversidad está disminuyendo rápidamente, la urbanización está extremadamente avanzada, los nuevos peligros del fracking y las centrales nucleares se están volviendo cada vez más reales. La lista podría continuar con el tiempo. Con la explotación de la naturaleza, la explotación de las personas se ha profundizado.

Parte de la resistencia contra los proyectos de inversión destructivos ha jugado un papel importante, desde fines de la década de 1990, en combatir y criticar a las personas en el terreno y en todo el Estado. Por ejemplo, están los agricultores de Bergama, Hasankeyf (kurdo: Heskîf), Munzur y la planta de energía nuclear Akkuyu. 2019 fue un año en el que el público en general percibió la resistencia contra los proyectos destructivos como no lo ha hecho durante mucho tiempo; esto también se debió al éxito de la oposición de izquierda y socialdemócrata en las elecciones locales de marzo de 2019. Entre ellos, el proyecto Ilısu -en el norte de Kurdistán- y el proyecto minero Alamos -en las montañas Ida (turco: Kaz) cerca de Çanakkale en la región de Mármara- fueron los más importantes. Durante meses, incluso los medios liberales informaron intensamente al respecto. En diciembre de 2019, un nuevo proyecto que casi había sido olvidado apareció en la agenda: el Canal de Estambul. Desde entonces, ha sido un tema permanente en Estambul y en la política turca. Estos tres proyectos del Estado turco son un ejemplo para la situación política, económica y ecológica en Turquía y en el norte de Kurdistán. Muestran con qué medios y hasta dónde llega el Estado turco para realizar inversiones a cualquier precio.

La batalla por Hasankeyf y el Tigris

Desde julio de 2019, la controvertida mega-presa de Ilısu ha estado represando el río Tigris en el norte de Kurdistán. El creciente embalse llegó a la antigua aldea de Hasankeyf, la cual tiene 12,000 años de antigüedad, en enero de 2020 y se espera que la inunde por completo en las próximas semanas y meses si no se evita.

En este punto, no queremos repetir en detalle lo valioso que es el amenazado Tigris. A nivel mundial, la Mesopotamia superior es una región extremadamente importante donde se asentaron los primeros humanos y que apenas ha sido estudiada hasta la fecha. Al menos 24 culturas dejaron sus huellas aquí. Desde un punto de vista ecológico, es una de las últimas cuencas fluviales intactas que quedan en el Medio Oriente. Tanto para los kurdos como para los árabes que viven en Hasankeyf, Ilısu significa una asimilación y control más estrictos de la población por parte del Estado turco. Desde un punto de vista social, es una catástrofe desplazar por la fuerza a decenas de miles de personas y forzarlas a la pobreza de las ciudades. El desplazamiento de decenas de miles de personas continuará hasta los pantanos mesopotámicos en el sur de Irak, donde se extraería el agua. Desde una perspectiva geopolítica, aumentaría el potencial de conflicto entre los estados y otros actores políticos en Mesopotamia. La situación se ve agravada por la crisis climática con la disminución de las precipitaciones desde finales de la década de 1990.

La lucha por defender Hasankeyf y el Valle de Tigris, que ha durado más de veinte años y a menudo ha movilizado a miles de personas a lo largo del Tigris, ha influido en millones de personas y es un tema importante en la movilización para lograr una sociedad ecológica. El movimiento ecológico mesopotámico también ha sido impulsado por la campaña Ilısu.

Después de dos o tres meses de relativa calma, las últimas imágenes con el depósito de agua llegando a Hasankeyf han conmovido al público y los medios informan más al respecto. Debido a la invasión del Estado turco en Rojava, en octubre de 2019, se hizo extremadamente difícil organizar protestas. Para febrero de 2020, los activistas han recuperado la compostura y están tratando de crear un público crítico y establecer vínculos con el Proyecto del Canal de Estambul. Porque el destino de Estambul también depende de las luchas ecológicas en lugares como Tigris. Una reacción violenta en el Tigris haría que el proyecto del Canal de Estambul sea más difícil, si no es que imposible, para el Estado turco.

La lucha por Tigris y Hasankeyf aún no está decidida, seguimos intentando hasta el último momento para detener el proyecto y abrir las puertas de la presa de Ilısu para que el Tigris fluya libremente de nuevo.

Canal de Estambul: cae en el caos ecológico y climático

El proyecto del Canal de Estambul, el cual ha sido el foco de una intensa discusión durante varios meses, se conoce desde 2011. Sin embargo, careció de medidas concretas y de dinero. A finales de 2019, el gobierno turco lo anunció de nuevo a lo grande y, por lo tanto, cambió la agenda.

El canal planeado está destinado a conectar el Mar de Mármara con el Mar Negro a unos cuarenta kilómetros al oeste del Bósforo, y se supone que hará que el envío sea más seguro, aumente la frecuencia de paso y también genere ingresos financieros adicionales para el Estado. Las consecuencias ecológicas y sociales para los dieciséis millones de residentes de Estambul y la región de Mármara serían extremadamente catastróficas si el proyecto realmente se implementara.

Esto se debe a que primero destruiría grandes áreas del bosque de Estambul, que ya está muy diezmado. Con la construcción de otras ciudades a lo largo del canal, prácticamente todas las áreas naturales de Estambul estarían cubiertas de edificios y la metrópoli crecería entre tres y cuatro millones de personas: Estambul sería un monstruo gigante. Decenas de miles de personas serían desplazadas y se perderían importantes tierras agrícolas. El suministro de agua potable para ocho millones de residentes de Estambul estaría en riesgo, porque estas áreas forestales son la principal fuente de recursos de agua potable. El canal cambiaría la circulación oceánica hasta tal punto que incluso los vientos podrían verse afectados. El Mar de Mármara podría volcarse biológicamente por completo y convertirse en un sumidero, ya que se traería agua sucia y pobre en oxígeno del Mar Negro. Incluso si el canal se cerrara nuevamente más tarde, el desastre sería irreparable.

Existen varios reportes de que corporaciones y personas ricas del liderazgo del AKP (partido gobernante en Turquía) y especialmente de estados aliados, como Qatar, han comprado tierras alrededor del canal planeado. Esto puede verse como un quid pro quo para el apoyo de Qatar y la inversión de decenas de miles de millones de dólares en Turquía, lo que debería aliviar la crisis económica.

Es un hecho que los números de envío a través del Bósforo han disminuido en los últimos años y la afirmación de duplicar es un engaño. El último accidente peligroso de un petrolero en el Bósforo fue hace varias décadas. Además, el paso por el Bósforo es gratuito y, por lo tanto, casi nadie usaría el nuevo canal.

También se desconoce en qué medida las obras del canal amplificarían o adelantarían el gran terremoto que se ha pronosticado para Estambul durante años. Este es otro aspecto que hace que este proyecto sea tan impredecible y haya causado muchas protestas desde diciembre. Incluso ahora, más del 50 por ciento de las personas en Estambul rechazan el canal. Pero el gobierno insiste en ello y rápidamente se aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Está en camino una ley, que tiene como intención retirar oficialmente cualquier participación de los municipios en proyectos importantes, esto dado que el nuevo alcalde de Estambul, Imamoğlu (del partido opositor kemalista-socialdemócrata Republicano del Pueblo, CHP), claramente se opone al proyecto desde el principio y, por lo tanto, dificulta el actuar del gobierno.

La resistencia contra el Canal de Estambul movilizó rápidamente a muchas personas, organizaciones sociales civiles y también partidos políticos. El conflicto se intensificará cuando el gobierno encuentre compañías internacionales para prefinanciar y construir este proyecto de veinte mil millones de euros.

Perspectivas de las luchas ecológicas

La resistencia que se está formando contra el Canal de Estambul solo puede tener éxito si moviliza a muchas personas, ONGs y movimientos sociales en Estambul y en todo el país. No deberían ser unos pocos y no debería depender del CHP. La solidaridad mutua con otros movimientos ecológicos y sociales también es esencial para fortalecer la resistencia contra el régimen dictatorial AKP-MHP. Por ejemplo, los activistas en Estambul deberían nombrar proyectos destructivos como Ilısu una y otra vez para formar un movimiento amplio contra la creciente destrucción ecológica. Estambul es el centro del Estado y muchos millones lo están observando.

Cuando se lucha contra proyectos desastrosos como Ilısu o el canal, es importante no rendirse demasiado pronto contra las actividades de construcción del gobierno. Es necesario reaccionar rápidamente, pero no precipitadamente. Para esto, la previsión a largo plazo es elemental: esto es exactamente lo que ha faltado en Turquía y el Kurdistán del Norte durante la mayor parte de las últimas dos décadas. Nunca es tarde para la naturaleza y la vida. La renaturalización de las aguas, los bosques y la biodiversidad por nosotros, la gente, es en gran medida factible si el marco político es creado por movimientos sociales y por la lucha política. En este sentido, no es demasiado tarde para Hasankeyf y Tigris, así como para Munzur y los bosques en el norte de Estambul.

Las luchas ecológicas tienen el potencial de hacer una contribución importante al debilitamiento de la dictadura del AKP-MHP. La destrucción ecológica está movilizando a millones de personas. Si se convierten en decenas de millones, y si hay una buena campaña que la respalde, la anulación de los proyectos de inversión puede poner en marcha muchas cosas que difícilmente se puedan imaginar.

FUENTE: Ercan Ayboga / Kurdistan Report / Komun Academy / Traducción: Fernando Fernández / Edición: Kurdistán América Latina