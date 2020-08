Cemil Bayik: “La lucha de la guerrilla y de los mártires nunca fue en vano”

En esta segunda parte de la entrevista con el copresidente de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), Cemil Bayik, habló de la política polifacética de genocidio llevada a cabo en Bakur (Kurdistán turco) por el gobierno de Turquía.

En la primera parte de la entrevista, realizada por Stêrk TV, Bayik denunció la represión de Turquía en Bakur. Al ser consultado por la política del Estado turco, que utiliza la agresión sexual como arma represiva, Bayik expresó: “El Estado turco está llevando a cabo una política de genocidio contra el pueblo kurdo. No lo esconde. De hecho, la alianza fascista AKP-MHP mantiene su poder a través de esto. Si no obtienen resultados así, no podrán mantenerse en el poder. Su poder se está debilitando. Ahora representan una élite. En el pasado, su base era amplia, pero esa base se ha vuelto muy estrecha. Los que se adhieren al AKP-MHP lo hacen por sus intereses políticos. Por eso insisten en el genocidio kurdo para mantenerse en el poder”.

Bayik explicó que la “conciencia, la ética, la humanidad, la devoción a sus valores y la cultura son fuertes en la sociedad kurda. Por lo tanto, el enemigo no obtiene resultados fáciles. Por eso quieren destruir la sociedad kurda y hacer de los kurdos esclavos y de Kurdistán su tierra”.

“Atacan a las mujeres, los niños, los jóvenes, su voluntad política y su tierra –agregó-. Obligan al pueblo kurdo a emigrar, incendian sus montañas, saquean sus tumbas, es decir, atacan todo lo que sea kurdo y esté relacionado con Kurdistán. Por supuesto, estos ataques se dirigen principalmente a las mujeres y los niños. Porque las mujeres se han convertido en el motor del futuro libre. Desarrollan la libertad y la democracia. Por eso atacan a las mujeres. Las violan, arrestan, matan e incluso algunas figuras abren cafés y obligan a las jóvenes kurdas a prostituirse. Quieren usar su voluntad para quebrar a las mujeres y convertirlas en agentes”.

El copresidente de la KCK manifestó que “las mujeres se oponen al fascismo, a la ocupación, a la opresión y a la esclavitud, representan la libertad, la democracia y la vida. El gobierno fascista del AKP-MHP se opone a ellas. El Islam ataca al pueblo bajo nombre turco. Así que esto es parte de la política de genocidio del Estado turco”.

“¿Quiénes son las personas que llevan a cabo esta política en el Kurdistán? –se preguntó Bayik-. Son policías, soldados, oficiales, guardias del pueblo, gobernadores y algunas personas que trabajan bajo el nombre de la religión. Todos ellos llevan a cabo esta política de manera organizada y consciente. Las mujeres, en particular, se oponen al genocidio, representan la unidad nacional, la democracia y la libertad, y atacan el fascismo. Hacen que todo el mundo entienda la realidad del AKP-MHP. Por lo tanto, las mujeres y los jóvenes son los más atacados”.

“Nuestro pueblo debe adoptar una postura firme contra esta política –aseveró-. Recientemente, en Şırnak, los jóvenes se rebelaron contra esta política, los felicito. Sin embargo, otras ciudades también tuvieron que rebelarse contra ella. En el pasado, las agresiones sexuales contra las mujeres han sido la causa de la rebelión. Si defiendes tu patria, tu tierra, puedes defenderte”.

Bayik afirmó que “el pueblo kurdo no debe vivir con este Estado y sus instituciones. Las instituciones de este Estado, el ejército, el MIT, la guardia del pueblo, la policía, el gobernador del distrito quieren destruir al pueblo kurdo. Si refuerzan la lucha, el debilitado gobierno del AKP-MHP no puede permanecer en el poder”.

El copresidente de la KCK se refirió también la denominada “Iniciativa 15 de agosto”, cuando el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) realizó su primera acción armada. “Rindo homenaje a Engin Sincer, Sinane Sor y a todos los mártires de la libertad con respeto en la persona del comandante Egid, la figura principal de la Iniciativa 15 de agosto. Hicimos una gran promesa a nuestros mártires. Actuamos de acuerdo con esa promesa. Hoy en día, los que resisten en Heftanin lo hacen. Se inspiran en los héroes kurdos, como Egid. Escriben épicas. Lo que el pueblo kurdo ha ganado, lo ha ganado gracias a la Iniciativa 15 de agosto. Con la Iniciativa 15 de agosto se producen muchos avances, una revolución desarrollada dentro de la revolución. Hubo revoluciones sociales, culturales, femeninas y nacionales. Hubo grandes cambios en la sociedad kurda. Hicimos lo que se hizo en 100 años en el mundo en poco tiempo”.

“Si hay una lucha en todas las partes de Kurdistán, si se desarrolla la unidad nacional entre los kurdos, es gracias a esa iniciativa. Por eso la Iniciativa del 15 de agosto es una gran iniciativa no sólo para Bakur sino para todo Oriente Medio y la humanidad. Por lo tanto, hoy el PKK, Rêber Apo (Abdullah Öcalan) y los kurdos se han convertido en una esperanza para la humanidad”, señaló Bayik.

“Esta Iniciativa no se desarrolló tan fácilmente -reflexionó. Se desarrolló con muy duros y grandes esfuerzos. Todos pensaron que esta iniciativa terminaría en 24 horas, pero continuó hasta hoy. También llegó a tal punto que había esperanza para la humanidad”.

Bayik indicó que Öcalan “ha hecho grandes esfuerzos en la Iniciativa del 15 de agosto. Todo el mundo debería entender bien esto. Rêber Apo desarrolló esta iniciativa en medio de muchas carencias. En esta iniciativa, el esfuerzo del sabio Egid también fue grande. Porque él fue el comandante que puso en práctica esta. Nuestro pueblo no debe olvidar nunca la labor de Rêber Apo, Egid y los mártires”.

“La lucha de la guerrilla y los mártires nunca fueron en vano –aseveró-. Ellos lograron su propósito. Nadie puede negar esto. Estos héroes hicieron sacrificios no para ellos mismos sino para el pueblo kurdo. De esta manera, el pueblo kurdo fue reconocido y respetado en todo el mundo. Esta es la prueba de que el pueblo kurdo ganó gracias a la guerrilla”.

Bayik habló sobre la resistencia de la insurgencia en la región de Heftanin, en Bashur (Kurdistán iraquí) frente a los intentos de invasión de Turquía: “La guerrilla en Heftanin está llevando a cabo su resistencia por el pueblo kurdo y la humanidad. Por eso, la guerrilla tiene éxito. Nadie puede impedir el movimiento guerrillero, los que dicen esto son ilusos. En el pasado, decían que acabarían con la guerrilla, que la destruirían, pero cada vez que lo dicen, la guerrilla se hace más fuerte y más grande. Ha habido esperanza para la humanidad y esta esperanza crece día a día”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina