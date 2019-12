Carta a la mártir Ceren Güneş de una de sus hermanas en armas

Ceren Güneş cayó şehîd (mártir) en la primera línea de Til Temir mientras luchaba contra la invasión turca en noviembre de 2019. Ella era parte del grupo revolucionario internacionalista DKP. Una mujer internacionalista que la conocía como amiga y compañera le escribió una carta unas semanas después de su martirio:

Querida camarada Ceren Güneş,

¿Cómo comenzar esta carta? ¿Cómo puedo expresar con palabras todo el amor y la ira que tengo dentro de mí? Todavía inmersa en la resistencia de la defensa en Rojava, aún sumida en los pensamientos y deseos de liberarse de tantos camaradas, igual que tú también. Nacida en Turquía, pronto comenzaste a ser un militante de las organizaciones revolucionarias, llevando dentro de ti la perspectiva más bella como mujer luchadora revolucionaria y de amor por tus camaradas. Su condena la condujo hasta las tierras de Kurdistán, donde participó en la lucha armada en defensa de todas las tierras amenazadas de opresión.

Esta no es una “carta de despedida”. Todo lo que aprendí a tu lado me ayuda a recordarte y recordar por qué nos encontramos, por qué nuestros caminos tenían que encontrarse. Las dos llegamos a Rojava, en tiempos muy diferentes, pero compartimos la decisión de luchar, construir y defender un nuevo futuro. Para construir fuertes conexiones entre camaradas, para enfrentar el fascismo, para apoyar a todas las mujeres y niñas que crecen oprimidas, para luchar por la libertad de cada hermana y camarada encerrada en la cárcel, eligiendo caminar al lado de las personas oprimidas y una vida colectiva.

Pero sí… te extraño.

Desde el principio pude ver tu fuerza y ​​tu luz. Luchadora y decidida, llena de valor y compromiso, cumpliendo el sentido del significado de dar su vida por la lucha contra el fascismo y el capitalismo. Tuve la suerte de compartir junto a vos momentos intensos en nuestra vida diaria, las conversaciones a la luz de la luna con té caliente y canciones revolucionarias, momentos de resistencia. Aquí, en los pueblos y ciudades, la invasión de las tropas fascistas turcas y las bandas yihadistas continúa, y de la misma manera que participabas en la defensa de esta tierra, tus camaradas continúan avanzando, porque sabemos que esto también es lo que querrías hacer. Sabemos que nuestra lucha hace que los compañeros caídos en batalla vivan y nos recuerda las razones por las que defendemos las ideas revolucionarias, haciendo aún mayores los valores que juntas estábamos construyendo.

Siempre tendré en mente su iniciativa para construir solidaridad entre camaradas, para conocer la lucha de los diferentes movimientos feministas en cada rincón de este mundo, para hacer visible cada revuelta, para hacer del internacionalismo la imagen más viva en defensa de la autonomía de las organizaciones de mujeres. Vi en ti todo el valor que les diste a las camaradas con quienes aprendiste a luchar y vivir una vida en comunidad. Para mí, eres una gran inspiración de coraje y valentía. Espero poder continuar en tus huellas tu camino, porque su esfuerzo ya es parte de nuestra historia. Esa historia que construimos nosotras mismas, convencidas de que luchar por la vida es la única manera. Con la clara decisión de que nosotras mismas debemos levantarnos fuertes en esta guerra.

Camarada Ceren, cada vez que te recuerdo necesito sonreír, porque sé que tu corazón revolucionario escribe la historia de todas las mujeres que luchan siguiendo tus pasos. Tu decisión y compromiso inspirarán a todo el mundo a levantarse y unirse a la lucha contra la opresión, mantendrán el recuerdo de todas las mujeres que decidieron como vos, dar sus vidas para construir una resistencia contra el fascismo de Erdogan, el silencio Europa y la complicidad de Rusia y Estados Unidos.

Te escribo desde las aldeas en la línea de defensa de Til Temir. Los mismos pueblos que te vieron pelear, los mismos que están siendo brutalmente atacados por soldados turcos y grupos yihadistas. Pueden usar todas las armas de guerra que quieran, pero no pueden poner fin a la resistencia del pueblo de Rojava, no pueden poner fin al recuerdo de todos estos años de revolución y sueños que se hicieron realidad. Las raíces de esta tierra ya son parte del ejemplo de la dignidad que las madres, hijas, abuelas, luchadoras, cocineras, doctoras, enfermeras … están construyendo.

Escribiéndote, recuerdo a los camaradas internacionalistas que vinieron y lucharon con la convicción más fuerte, desde el amor más profundo, en defensa de este territorio y las ideas que viven en ellos. Eligieron difundir las ideas revolucionarias al mundo, convirtiéndose en una gran inspiración, para todos aquellos que como yo decidimos venir, aprender, ver con nuestros propios ojos y participar con nuestras propias manos en el inmenso trabajo que tienen las camaradas y que están desarrollando en Kurdistán. Sehîd Aynur Ada, Şehîd Ivanna Hofman, Şehîd Anna Campbell, Şehîd Legerin Ciya, Şehîd Sara Dorsin, Şehîd Andrea Wolf, Şehîd Ceren Güneş. Te recuerdo y reafirmo la creencia de que las mujeres son el motor de la defensa de esta vida salvaje.

Aún quedan más días de resistencia y nos cuidaremos las unas a las otras, lucharemos juntas por las que han caído y por los que caerán. A todos los camaradas internacionalistas que se encuentran luchando y defendiendo el territorio de Rojava, a todos los camaradas que, aunque lejos, comparten los mismos pasos y decisiones, por todos ustedes sigo convenciéndome cada día de que lo nuestro es la lucha por la vida, y que aunque nuestro enemigo es poderoso, tenemos las armas más preciosas y fuertes, la unidad y el apoyo colectivo. Por la tierra y los camaradas que han caído mártires en esta histórica guerra contra el Poder.

Camarada Şehîd Ceren Güneş, tus palabras de libertad están más vivas y presentes para mí que nunca. Te llevaré conmigo en mis pensamientos y en mi corazón, haciendo de nuestros días el mejor homenaje, para continuar y no rendirte. Si me detengo por un momento, todavía puedo oírte cantar canciones revolucionarias en idioma turco, en la cocina preparando té para las camaradas y haciéndonos sentarnos todas juntas y compartir largos momentos de conversación. Si me detengo por un momento, puedo recordar esas noches junto a otros camaradas donde discutimos cómo seguir luchando juntos cuando llegara el momento en que nuestros caminos se separen.

Y sigo sonriendo, porque nuestro camino sigue siendo el mismo y tu memoria me enseña el valor de todos los momentos que compartimos juntos.

Hasta el último rincón de este mundo, hasta que todos seamos libres, ¡no nos detendremos! Nuestros pasos y nuestras ideas revolucionarias nos hacen permanecer juntos de todos modos, en cualquier lugar. Una de las camaradas internacionalistas que también conoces un día me dijo que el trabajo para la liberación de las mujeres que se realiza aquí es tan fuerte que, incluso con dificultades, avanzamos juntas, que este amor nos hace ser “eternas”.

No tengo mejor manera de describirte… Camarada Ceren, ¡somos eternas!

La tierra donde descansas se llena de significado de la resistencia infatigable de los luchadores, la tierra de Rojava te recordará en cada nuevo compañero que se unirá a la revolución. Y en mi corazón te llevo conmigo querida hermana, porque los que luchan nunca mueren y ese hecho ni los ejércitos fascistas ni el capitalismo más extremo son capaces de cambiar. ¡Hasta siempre, y tú siempre con nosotros!

Sehîd Namirin. Resistir es vivir en cualquier rincón de este mundo…

De una de tus camaradas internacionalistas. Siempre cerca.

Diciembre de 2019. Til Temir. Rojava

FUENTE: ANF